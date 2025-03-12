В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

В ресторане Top Qapı, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица А.Агаоглу, 26, в ходе проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проверки были обнаружены серьезные нарушения.

Сообщается, что в данном заведении были выявлены нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований в таких зонах, как первичная обработка мяса, кухня, приготовление холодных закусок, тандырная, склад и раздевалки для персонала.

Отмечается, что в этих зонах не проводились регулярная уборка и дезинфекция. Кроме того, дверь санитарного узла открывается прямо в зону первичной обработки мяса, в кухне отсутствует система вентиляции, продукты питания не хранились в соответствии с установленными нормами и температурными требованиями.

Помимо этого, контактирующие с едой работники не проходили медицинское обследование и гигиеническое обучение, продукты животного происхождения были представлены для потребления без ветеринарных документов.

Образцы обработанных продуктов были отправлены на лабораторные исследования.

В отношении владельца ресторана составлен административный протокол, в соответствии с законодательством приняты необходимые меры. Расследование продолжается.

Читайте по теме:

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО