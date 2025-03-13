Замминистра труда Азербайджана включен в состав 3-х межправительственных комиссий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об изменении составов Комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, Комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии и Комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Монтенегро.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям, в состав перечисленных комиссий включен заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.