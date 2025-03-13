На продолжившемся 13 марта в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый Аркадий Гукасян признал, что «бюджет» незаконного режима формировался Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, А.Гукасян сказал, что средства, выделяемые Арменией в «бюджет» марионеточного режима, назывались «кредитами», однако эти «кредиты» были беспроцентными и бессрочными.

«В то время это называлось «беспроцентные кредиты». То есть о погашении кредитов в ближайшей перспективе не было и речи. Кроме того, в Армении решались таможенные вопросы, связанные с «экспортируемой» и «импортируемой» в Карабах продукцией. В состав «беспроцентных кредитов» входили также средства, собранные в Государственной таможенной службе Республики Армения, связанные с «импортом» и «экспортом» из Карабаха», - добавил он.

Обвиняемый заявил, что доход, полученный от продажи «карабахских продуктов» за границу через Армению, был меньше средств, выделяемых Арменией в «бюджет» незаконного режима под видом «кредита».

Он заявил, что не располагает информацией о том, какая страна указывалась в качестве производителя на «карабахской продукции», «вывозимой» за рубеж через армянскую таможню.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях.