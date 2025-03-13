Панельное заседание Глобального Бакинского форума: «Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса» - ФОТО

Состоялось последнее панельное заседание первого дня XII Глобального Бакинского форума «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», проходящего под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованного Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на панельном заседании на тему «Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса», прошедшем под модераторством постоянного представителя Боснии и Герцеговины при ООН, бывшего премьер-министра этой страны, бывшего заместителя премьер-министра Златко Лагумджии, выступила Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова.

В ходе заседания были заслушаны выступления главного советника Президента Турецкой Республики по вопросам национальной безопасности и внешней политики Акифа Чагатая Кылыча, заместителя генерального директора Международного союза электросвязи Томаса Ламанаускаса, заместителя генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководителя Департамента ядерных наук и применений Нажат Мохтар, президента 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Ксабы Короси, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада М.Хана, экс-президента Венгрии Каталин Новак, бывшего вице-президента Всемирного банка Хафеза Ганема и бывшего президента Словении Борута Пахора. К участию в заседании в видеоформате присоединился заместитель генерального секретаря ООН по политике Гай Райдер.

В своем выступлении Гай Райдер отметил, что Пакт ООН во имя будущего является важным документом, достигнутым на международном уровне. Этот документ, а также содержащиеся в нем Глобальный цифровой договор и Декларация о будущих поколениях открывают путь к новым горизонтам и неиспользованным возможностям. Была выражена уверенность в том, что Пакт ООН во имя будущего заложит основу для устойчивого, справедливого и мирного глобального миропорядка для всех народов и наций.

«Мы должны продвигать решения в области чистой энергии, потому что центры обработки данных, связанные с искусственным интеллектом, уже создают определенную напряженность на нашей планете», - сказал заместитель генерального директора Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас. Он отметил, что сформировалось мнение о том, что «ООН и ряд других организаций не могут совместно работать в таких областях, как искусственный интеллект, финансирование и вопросы безопасности». Однако прогресс, достигнутый Азербайджаном в достижении Целей устойчивого развития и совместной финансовой деятельности в рамках CОР29, доказывает, что ООН и страны-члены альянса, а также организации совместными усилиями могут прийти к соглашению.

Главный советник Президента Турции по национальной безопасности и внешней политике Акиф Чагатай Кылыч отметил, что Турция ввиду своего географического положения стала центром всех конфликтов. «Сегодня стабильность в находящихся по соседству с нами секторе Газа, Украине и других конфликтных зонах весьма изменчива. Тридцатилетний конфликт между Арменией и Азербайджаном не мог найти своего решения. В подобных конфликтах погибли тысячи людей. Это связано с тем, что стороны конфликта не доверяют друг другу. Мы должны решить наши проблемы сейчас, чтобы будущие поколения не оказались в этой ловушке», - добавил Акиф Чагатай Кылыч.

Руководитель Департамента ядерных наук и применений Нажат Мохтар в своем выступлении подчеркнула, что Международное агентство по атомной энергии не имеет ничего общего с бомбами, а обеспечивает использование ядерной энергии во имя мира. И здесь важную роль играют наука и технологии. «Думаю, что для ученых и политиков было бы правильным сесть за стол переговоров», - заявил он в своем выступлении.

Председатель 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси в своем выступлении отметил: «Для борьбы с геополитическими вызовами мы, как институты, обычно применяем подход игры с нулевой суммой (zero-sum game). А для решения кризисов, связанных с глобальным экономическим ростом, нам необходимо сотрудничество. Потому что только вместе мы можем изменить реальность и текущую ситуацию, найдя лучшее решение».

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад М.Хан назвал пакт ООН одним из весьма важных достижений во имя будущего в свете текущих вызовов и парализованности Совета Безопасности. «Для его реализации должны быть созданы новые горизонты», - отметил он в своей речи.

Выступившие на панельном заседании подчеркнули важность установления тесных связей и сотрудничества со всеми странами для более эффективной деятельности ООН, отметив важность конструктивного диалога в сложившейся в мире обстановке.