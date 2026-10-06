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Утверждены правила одежды для учителей

Редакция 1news20:00 - Сегодня
Утверждены правила одежды для учителей

Утверждены требования к одежде педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, одежда учителя не должна мешать его активной работе или отвлекать внимание учащихся. Вместе с тем она должна способствовать формированию у школьников правильного отношения к одежде, стилю и выбору одежды в соответствии с различными ситуациями.

«Одежда и элементы одежды педагогических работников должны соответствовать принципу светскости общего образования, быть чистыми, опрятными, простыми и выдержанными в деловом стиле, а также соответствовать сезону. Не допускается использование одежды и элементов одежды, не соответствующих характеру педагогической деятельности и возрастным особенностям учащихся, а также выходящих за рамки установленного настоящими требованиями стиля одежды.

Педагогические работники обязаны соблюдать эти требования в школе в период выполнения своих трудовых функций, а также на официальных и торжественных мероприятиях, на которых они представляют школу. На мероприятиях, посвящённых истории, культуре и национально-духовным ценностям азербайджанского народа, по решению Педагогического совета допускается использование национальной одежды или её элементов», — говорится в документе.

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