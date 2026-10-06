Утверждены изменения в Конституционный закон Азербайджана об омбудсмене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики».

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменению, ежемесячный должностной оклад уполномоченного установлен в размере 12 000 манатов.

Отменена выплата уполномоченному надбавки к должностному окладу в размере 1,65-кратного ежемесячного должностного оклада.

Должностной оклад, надбавка, премия и другие выплаты, выплаченные Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики до вступления в силу настоящего Конституционного закона, включаются в установленный настоящим Конституционным законом ежемесячный должностной оклад.

Настоящий Конституционный закон применяется с 1 января 2026 года.