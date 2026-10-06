МИД РФ: Отношения России и Азербайджана развиваются на основе добрососедства и взаимоуважения
Отношения России и Азербайджана развиваются на основе принципов добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга.
Об этом в интервью РИА Новости сказал директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Михаил Калугин.
«Мы очень рады, что вместе удалось перевернуть страницу, связанную с авиакатастрофой в декабре 2024 года, которая стала для нас общей трагедией и унесла жизни граждан Азербайджана, России и Казахстана», — отметил он.
По его словам, это было бы невозможно без доверительного диалога между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
М. Калугин также сообщил, что работа по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и Иран, будет продолжена.
«Значение этого мегапроекта выходит далеко за рамки российско-азербайджанской повестки дня», — подчеркнул представитель МИД России.