МИД РФ: Отношения России и Азербайджана развиваются на основе добрососедства и взаимоуважения

Отношения России и Азербайджана развиваются на основе принципов добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Об этом в интервью РИА Новости сказал директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Михаил Калугин.

«Мы очень рады, что вместе удалось перевернуть страницу, связанную с авиакатастрофой в декабре 2024 года, которая стала для нас общей трагедией и унесла жизни граждан Азербайджана, России и Казахстана», — отметил он.

По его словам, это было бы невозможно без доверительного диалога между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

М. Калугин также сообщил, что работа по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора Север-Юг, проходящего из России вдоль Каспийского моря через Азербайджан и Иран, будет продолжена.

«Значение этого мегапроекта выходит далеко за рамки российско-азербайджанской повестки дня», — подчеркнул представитель МИД России.