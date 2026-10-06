 Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Редакция 1news19:30 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Грузии Георгия Закарашвили.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в его дипломатической деятельности, направленной на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

На встрече было подчеркнуто, что традиционные отношения дружбы и добрососедства, а также существующий высокий уровень связей играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-грузинских отношений, торгово-экономические связи, энергетика, транспортно-коммуникационные проекты, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны, безопасности и в других областях. Было подчеркнуто, что основанные на взаимном доверии связи имеют особое значение для стабильности и развития региона. Отмечена важность взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули региональное и глобальное значение совместных проектов в энергетической и транспортной сферах, в том числе Баку — Тбилиси — Джейхан, Южного газового коридора, железной дороги Баку — Тбилиси — Карс и Среднего коридора, а также проектов в области «зеленой энергии», таких как подводный энергокабель по дну Черного моря.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Георгий Закарашвили выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что деятельность на этом посту является для него большой честью и ответственностью. Он заявил, что в период своей работы не пожалеет усилий для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
201

Актуально

Мнение

Безопасность начинается там, где государство рассчитывает на себя

Мнение

С наследием водного террора: Армения принимает COP17, но кто ответит за Сарсанг?

Хроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026

Мнение

Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного ...

Политика

МИД РФ: Отношения России и Азербайджана развиваются на основе добрососедства и взаимоуважения

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества

Азербайджанские спецназовцы приняли участие в учениях «Вечное братство - V» в Узбекистане - ФОТО

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Абсолютный суверенитет и независимость

Эльчин Амирбеков: Для необратимости мира необходимо ликвидировать коллизию между мирным договором и Конституцией Армении - ФОТО

Исторический вектор Победы: от ноябрьского съезда 1992 года к полному суверенитету Азербайджана

Последние новости

В пяти районах Баку временно ограничат подачу воды

Сегодня, 20:20

Утверждены правила одежды для учителей

Сегодня, 20:00

МИД РФ: Отношения России и Азербайджана развиваются на основе добрососедства и взаимоуважения

Сегодня, 19:59

Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Баку

Сегодня, 19:45

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Китае пассажир заставил стюардессу извиняться перед ним на коленях - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Утверждены изменения в Конституционный закон Азербайджана об омбудсмене

Сегодня, 19:00

МИД РФ: Армения пытается переложить ответственность за вывод базы в Гюмри на Москву

Сегодня, 18:45

В Азербайджане отец обручил несовершеннолетнюю дочь со своим 30-летним племянником

Сегодня, 18:30

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества

Сегодня, 18:15

Азербайджанские спецназовцы приняли участие в учениях «Вечное братство - V» в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 18:00

Малейка Аббасзаде озвучила причину того, почему в вузах остаются вакантными места по госзаказу

Сегодня, 17:47

Новый фильм с Робертом Паттинсоном запретили к показу в Малайзии - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов

Сегодня, 17:42

Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчывана

Сегодня, 17:37

Пожар, произошедший в строении в Сумгайыте, потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:34

С наследием водного террора: Армения принимает COP17, но кто ответит за Сарсанг?

Сегодня, 17:33

Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть перед выборами

Сегодня, 17:10

Министр обороны Израиля сообщил о подготовке к боевым действиям против ПНА

Сегодня, 17:04

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

Сегодня, 16:55
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55