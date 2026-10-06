Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Грузии Георгия Закарашвили.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в его дипломатической деятельности, направленной на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

На встрече было подчеркнуто, что традиционные отношения дружбы и добрососедства, а также существующий высокий уровень связей играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-грузинских отношений, торгово-экономические связи, энергетика, транспортно-коммуникационные проекты, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны, безопасности и в других областях. Было подчеркнуто, что основанные на взаимном доверии связи имеют особое значение для стабильности и развития региона. Отмечена важность взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули региональное и глобальное значение совместных проектов в энергетической и транспортной сферах, в том числе Баку — Тбилиси — Джейхан, Южного газового коридора, железной дороги Баку — Тбилиси — Карс и Среднего коридора, а также проектов в области «зеленой энергии», таких как подводный энергокабель по дну Черного моря.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Георгий Закарашвили выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что деятельность на этом посту является для него большой честью и ответственностью. Он заявил, что в период своей работы не пожалеет усилий для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.