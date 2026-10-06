Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Баку

Азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за бронзовую награду он одержал победу над представителем Бразилии Даниэлем Карнином.

Отметим, что чемпионат, организованный на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября.

В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль. Это четвертое «золото» в истории азербайджанского дзюдо на чемпионатах мира среди взрослых и первая победа на ЧМ в весовой категории до 60 кг.