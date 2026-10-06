Рассмотрены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с государственным министром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, членом Палаты лордов, лордом Анасом Сарваром.

Как сообщили в Минэкономики, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Был проведен обмен мнениями по вопросам расширения торгово-инвестиционных связей, укрепления партнерства между деловыми кругами и изучения новых экономических возможностей.

Стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества в сферах цифровой экономики и инноваций. Наряду с этим были обсуждены вопросы развития экономических и торговых связей в рамках деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Отмечалась важность эффективного использования имеющегося потенциала для диверсификации взаимных экономических связей, расширения прямого сотрудничества между субъектами бизнеса и реализации новых совместных инициатив.