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Рассмотрены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством

Редакция 1news20:40 - Сегодня
Рассмотрены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с государственным министром по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, членом Палаты лордов, лордом Анасом Сарваром.

Как сообщили в Минэкономики, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Был проведен обмен мнениями по вопросам расширения торгово-инвестиционных связей, укрепления партнерства между деловыми кругами и изучения новых экономических возможностей.

Стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества в сферах цифровой экономики и инноваций. Наряду с этим были обсуждены вопросы развития экономических и торговых связей в рамках деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Отмечалась важность эффективного использования имеющегося потенциала для диверсификации взаимных экономических связей, расширения прямого сотрудничества между субъектами бизнеса и реализации новых совместных инициатив.

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