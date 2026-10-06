С наследием водного террора: Армения принимает COP17, но кто ответит за Сарсанг?

Пока Ереван готовится принять COP17 - крупнейшую международную площадку по вопросам сохранения биоразнообразия - Азербайджан вправе задавать конкретные вопросы. Например, о том, что означает экологическая ответственность государства, если еще совсем недавно водный ресурс, от которого зависела жизнь приграничных районов Азербайджана, использовался в условиях конфликта как инструмент давления? История Сарсангского водохранилища дает на этот вопрос весьма предметный ответ.

Сарсанг - плотина в горах Карабаха, один из крупнейших гидротехнических объектов Азербайджана, созданный для того, чтобы вода Тертерчая работала на людей, сельское хозяйство, энергетику и устойчивое развитие региона.

Водохранилище на Тертерчае было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, который лично присутствовал на его открытии. Общий объем водохранилища составляет 560 млн кубометров, высота плотины - 125 метров, длина - 555,1 метра, ширина плотины по гребню - 12 метров. Через Сарсангскую систему обеспечивается орошение более 96 тысяч гектаров в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском и Геранбойском районах. Согласно официальным данным, при суммарной емкости в 565 млн кубометров полезный объем составляет 500 млн кубометров. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 1346 га, длина береговой линии - 50,25 км. Глубина воды при нормальном уровне составляет 103 метра.

На плотине Сарсангского водохранилища расположена гидроэлектростанция общей мощностью 50 МВт, а в 20 километрах ниже по течению находятся Суговушанское водохранилище, магистральный, Левобережный и Правобережный каналы Тертерчая, предназначенные для регулирования поступающей из Сарсангского водохранилища воды.

Замысел Сарсанга был предельно прагматичным - накопить воду Тертерчая, регулировать ее сезонный сток, использовать ее для энергетики и направлять на орошение сельскохозяйственных земель.

Именно поэтому Сарсанг нельзя рассматривать изолированно от расположенного ниже по течению Суговушанского водохранилища и системы магистральных и распределительных каналов. Это единый гидротехнический комплекс, предназначенный для регулирования воды и ее доставки в районы, находящиеся ниже по течению. Иными словами, вода, накопленная в Сарсанге представляет собой ресурс целой системы сельского хозяйства и жизнеобеспечения.

Но настоящая история Сарсанга начинается не с его строительства, она начинается с момента, когда гидротехнический объект оказался в зоне вооруженного конфликта.

Под оккупацией

С оккупацией Арменией территорий Азербайджана эта система оказалась разделена линией соприкосновения. В результате районы, расположенные ниже по течению и зависевшие от воды Сарсанга, потеряли возможность нормального орошения.

Национальный план адаптации Азербайджана, представленный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, указывает, что в период оккупации около 100 тысяч гектаров сельхозземель в шести районах страны оставались без оросительной воды.

В период оккупации режим сброса воды использовался таким образом, что в сельскохозяйственный сезон ее не хватало, тогда как зимой осуществлялись значительные сбросы.

Президент Ильхам Алиев, говоря о Сарсангском водохранилище, констатировал: «Армения на протяжении 30 лет перекрывала нам воду, оставила без воды 100 тысяч гектаров земель. Несмотря на то, что водохранилища Сарсанг и Суговушан были построены в то время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, благодаря его деятельности. Армения перекрыла нам воду».

«Это одно из крупнейших водохранилищ не только на освобожденных территориях, но и в нашей стране в целом. Когда в свое время наши земли находились под оккупацией, Армянское государство осуществляло против нас и водный террор. Перекрытие вод Сарсангского и Суговушанского водохранилищ и использование воды в качестве оружия создавало нам большие проблемы. Вода перекрывалась в те месяцы, когда она была нужна, а затем выпускалась, что приводило к крупным наводнениям. То есть фактически Армянское государство осуществляло водный террор. А сегодня Суговушанское и Сарсангское водохранилища полностью реконструированы», - подчеркивал глава государства.

Зафиксировано международным документом

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 января 2016 года приняла резолюцию 2085 под названием «Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan are deliberately deprived of water» («Жители приграничных районов Азербайджана преднамеренно лишены воды»).

Этот документ принципиально важен ввиду перевода проблемы Сарсанга в плоскость международно обсуждавшейся гуманитарной и экологической проблемы. ПАСЕ подчеркнула, что беспрепятственный доступ к питьевой воде является базовым правом, а намеренное лишение воды не может использоваться для причинения вреда гражданскому населению.

Еще важнее другая формулировка: Ассамблея указала, что намеренное создание искусственного экологического кризиса должно рассматриваться как environmental aggression (экологическая агрессия), то есть как враждебное действие, направленное на создание экологических зон бедствия и превращение нормальной жизни населения в невозможную.

ПАСЕ также отмечала, что более двадцати лет отсутствия регулярного технического обслуживания Сарсангской плотины создавало опасность для всего приграничного региона и могло привести к крупной катастрофе с многочисленными человеческими жертвами и новому гуманитарному кризису. Ассамблея призвала обеспечить доступ независимых инженеров и гидрологов, международный контроль за состоянием гидротехнических объектов и режимом сброса воды, а также прекратить использование водных ресурсов как инструмента политического влияния или давления.

Таким образом, речь шла одновременно о трех взаимосвязанных проблемах: воде, безопасности и окружающей среде.

Именно эта связка сегодня приобретает особое значение.

Вода, сельское хозяйство и экосистема

В период оккупации нарушение грамотного режима эксплуатации Сарсанга имело последствия далеко за пределами самого водохранилища.

Сельскохозяйственные районы, расположенные ниже по течению, испытывали дефицит оросительной воды. Национальный план адаптации Азербайджана отмечает, что в период оккупации около 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском и Агджабединском районах оставались без воды для орошения.

Параллельно возникали экологические последствия. Азербайджанские специалисты указывали на серьезные проблемы:

- нарушение естественного водного режима,

- рост нагрузки на подземные воды,

- риски для экосистем и проблемы с безопасностью гидротехнических сооружений.

Согласно исследованиям, отсутствие правильного и надежного графика сбросов из Сарсанга нарушало сельскохозяйственный календарь и увеличивало риски, связанные с паводками и безопасностью плотины.

Здесь важно понимать сам принцип. Вода - часть экосистемы, и когда меняется ее естественный и хозяйственный режим, последствия распространяются на сельское хозяйство, подземные воды, почвы, растительность, животный мир и состояние населенных пунктов. И, конечно, на людей.

Именно поэтому проблема Сарсанга была вынесена ПАСЕ не только в экологическую, но и в гуманитарную плоскость.

Возвращение и восстановление

После освобождения от оккупации Сарсангское водохранилище перешло под контроль Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. 29 сентября 2023 года Госагентство сообщило, что его сотрудники уже осуществляют мониторинг водохранилища. Тогда же сообщалось о его возможности обеспечить оросительной водой около 95 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Президент Ильхам Алиев 15 октября 2023 года поднял на территории Сарсангского водохранилища Государственный флаг Азербайджанской Республики.

Сегодня меняется сама логика Сарсанга. Если в годы конфликта вопрос заключался в проблеме его вредительского использования, то сегодня Азербайджан говорит уже о восстановлении единой водохозяйственной системы.

В 2026 году в Азербайджане заявили о начале полной реконструкции Сарсангского водохранилища. «В 2022-2023 годах были капитально отремонтированы Суговушанское водохранилище, Левобережный и магистральный каналы Тертерчая. Правобережный же канал будет капитально отремонтирован после завершения работ по разминированию», - заявил в июне этого года журналистам зампредседателя правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев. По состоянию на июнь 2026 года в Сарсангском водохранилище было собрано 320 млн кубометров воды.

Таким образом, объект, который годами фигурировал в международной повестке как источник гуманитарных, экологических и гидротехнических рисков, сегодня возвращается к своему первоначальному назначению: накоплению, регулированию и рациональному использованию воды.

Вопрос, который нельзя обойти стороной

И здесь возникает политическая ирония. 19–30 октября Ереван принимает 17-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии - COP17. Организаторы определяют его как важнейшую площадку для первого глобального обзора выполнения Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию. Среди центральных тем - сохранение экосистем, восстановление природы, финансирование природоохранных мер и практическая реализация экологических обязательств.

Официальный лозунг COP17 звучит как «Taking Action for Nature» - «Действуем во имя природы». Но экологическая политика - это не только красивые лозунги.

ПАСЕ еще во время оккупации азербайджанских земель, в 2016 году говорила о преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана, предупреждала об опасности состояния плотины и призывала Армению не использовать воду как инструмент политического давления.

Сегодня же Ереван собирается принять форум, на котором мировое сообщество будет обсуждать, каким образом государства должны совместно сохранять природу и выполнять экологические обязательства.

Поэтому прошлое Сарсанга - это вопрос последовательности экологических принципов.

Можно ли призывать мир к ответственному природопользованию, не отвечая на вопросы, которые международная организация уже ставила в связи с Сарсангским водохранилищем? И может ли государство, совершившее водный террор, претендовать сегодня на роль морального голоса международной экологической повестки?

Поэтому, когда в Ереване будут звучать слова о восстановлении экосистем и ответственности перед будущими поколениями, у Азербайджана есть все основания напомнить миру о Сарсанге.

О водохранилище, построенном для развития.

О воде, которая должна была поддерживать жизнь.

О международных призывах.

И о десятилетиях экоцида.