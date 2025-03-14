Желька Цвиянович: Международное вмешательство не решит проблемы стран

В современном мире, полном актуальных проблем, диалог становится необходимостью, и Бакинский форум представляет собой важную платформу для таких обсуждений.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила Желька Цвиянович, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, в ходе панельной дискуссии на XII Глобальном Бакинском форуме.

Цвиянович выразила благодарность организаторам форума за возможность обменяться мнениями и приглашение принять участие в этом значимом событии.

«Уверена, все стремятся к конструктивному и продуктивному диалогу. Он необходим, потому что, если мы обсуждаем эти вопросы, значит, проблемы в мире все еще существуют», — отметила она.

Цвиянович также напомнила о трагическом военном прошлом своей страны: «Дейтонское соглашение завершило войну в Боснии и Герцеговине, установив политическую и конституционную систему, которая позволила народам страны жить в мире. Это стало его основным достижением», — подчеркнула Цвиянович.

Однако, отметила она, несмотря на 30 лет мирного сосуществования различных этнических групп в Боснии и Герцеговине, процесс интерпретации и трансформации Дейтонского соглашения привел к изменениям, которые не были предусмотрены его первоначальными положениями.

«Я против международного вмешательства в проблему, надо было дать право всем трем народам определять свои судьбы. Мы отошли от всех пунктов Конституции и в настоящее время сталкиваемся с большими трудностями», - заявила Желька Цвиянович.