Марко Рубио призвал Баку и Иреван подписать мирный договор и открыть новую эру процветания на Южном Кавказе

Соединенные Штаты высоко оценивают Армению и Азербайджан за завершение переговоров по историческому мирному договору.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Это возможность для обеих стран перевернуть страницу длившегося десятилетия конфликта в соответствии с видением президента Трампа о более мирном мире. Сейчас самое время взять на себя обязательство по миру, подписать и ратифицировать договор и открыть новую эру процветания для народов Южного Кавказа», - подчеркнул М.Рубио.