Фархад Мамедов: Из 2+2 мирного договора осталось только 2

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

«Итак, текст мирного договора согласован, Армения согласилась на вариант, предложенный Азербайджаном, по двум пунктам.

Это пункты непосредственно мирного договора: о невозможности пребывания третьих сил на границе (то бишь, наблюдательная миссия ЕС) и взаимный отзыв судебных исков в международных инстанциях.

Все это зависло с прошлого года, и можно сказать, что было потеряно время. За этот период было столько поломано копий и создано раздражающего контента, что это достижение по тексту мирного договора не возымело эффекта «Wow».

Однако можно сказать, что идея мирного договора, инициатором которого выступил Азербайджан еще в 2022 году, состоялась.

Из формулы «2+2» выбыла первая двойка и остались два сопутствующих процесса - роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение конституции Армении. Сейчас есть время, чтобы сконцентрироваться на роспуске МГ ОБСЕ - это дело МИД, так что у дипломатов еще есть совместная работа.

Что касается конституции Армении, то Пашинян только анонсировал проведение референдума: нет проекта изменений, не определена дата проведения и нет ясности, как в Армении будут нивелировать преамбулу, которая по решению Конституционного суда является неизменной частью конституции Армении.

Таким образом, можно прийти к выводу, что мирный процесс - в динамике и остаются важные процессы, которые являются источником конфликта и их надо убирать.

Противодействие здравому смыслу со стороны руководства Армении в период с ноября 2020 года по сентябрь 2023 года обрушило доверие, что отметил сегодня Президент Ильхам Алиев.

Сейчас очень ответственный период в мирном процессе - после согласования текста мирного договора приступить к реализации сопутствующих процессов.

Судебный процесс в Баку является важной составляющей мирного процесса, и Армении предлагается сотрудничество в поиске виновных и привлечении к ответственности.

Итак, медленно, но верно, процесс не теряет динамики и продолжается».

Источник: @mneniyefm