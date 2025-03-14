Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военнослужащими-мусульманами, представителями духовенства и мусульманской общины, а также иностранными дипломатами и прибывшими в Киев турецкими министрами торговли Омером Болатом и сельского и лесного хозяйств Ибрагимом Юмаклы присоединился к ифтару по случаю месяца Рамазан.

Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, исповедующим ислам. Орден «Золотая Звезда» Героя Украины получила семья погибшего солдата Дилявера Сейтхалилиева, проявившего героизм в боях в Донецкой области. Также были вручены ордена Богдана Хмельницкого, «За мужество», Даниила Галицкого и медали «За военную службу Украине».

Кроме этого, участники мероприятия вместе с президентом ознакомились с выставкой, освещающей разрушение мечетей и религиозных центров в результате войны.

Ифтар состоялся в помещении, которое в прошлом году пострадало от атаки российского дрона.

Источник: УНН