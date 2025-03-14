CityNet участвует в благотворительной ярмарке «Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə»

Ведущий интернет-провайдер страны - CityNet примет участие в благотворительной ярмарке «Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə», организованной Фондом Nargis.

Посетите стенд CityNet и получите шанс выиграть один из 10-ти iPhone 15 Pro. Эта благотворительная ярмарка, символизирующая приход весны, пройдет с 15 марта по 15 апреля на Площади Фонтанов.

В рамках мероприятия CityNet предоставит посетителям возможность протестировать свои услуги высокоскоростного Интернета и цифрового ТВ. Кроме того, гости смогут принять участие в играх и интерактивных конкурсах, посвященных традициям Новруза, и выиграть различные подарки и скидки.

CityNet приглашает всех принять участие в ярмарке и вместе разделить радость весеннего праздника!

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный Интернет, цифровое телевидение и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации можете перейти по ссылке на сайт www.citynet.az или позвонить по номеру *1177.

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