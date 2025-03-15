В Баку продолжаются массовые празднования Новруз - ФОТО

В столичных благоустроенных дворах продолжаются празднования Новруз.

Как и в других уголках страны, любимый праздник Новруз традиционно широко отмечается и в Баку. В связи с этим в районах столицы были организованы праздничные мероприятия и концертные программы, которые отличались своей массовостью.

Традиционные праздничные мероприятия прошли в дворах, созданных в рамках проекта «Наш двор», инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, основателем и председателем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, в Хатаинском и Ясамальском районах города Баку. Местные жители, пожилые люди, члены семей шехидов и ветераны с большим удовольствием отметили праздник.

На празднике были продемонстрированы атрибуты Новруза, образцы нашей национальной кухни и одежды, искусство канатных акробатов и силачей.

Следует отметить, что в последние годы в столице около 400 дворов благоустроены.

Здесь созданы все условия для отдыха жителей. Перед Новрузом благоустроенные дворы были украшены в честь праздника, накрыты столы с сэмэни и сладкими угощениями, создавшаяся атмосферу настоящего праздника.