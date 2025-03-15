В Баку сгорел автомобиль «НИВА» - ВИДЕО

В экстренную службу «112»Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в автомобиле на улице И. Гасымова в Насиминском районe Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в связи с этим на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар в автомобиле марки «НИВА», припаркованном во дворе жилого дома, был быстро ликвидирован, не дав ему распространиться на другие автомобили, находящиеся поблизости. В результате пожара сгорела задняя часть и салон автомобиля «НИВА».

Остальная часть автомобиля и другие припаркованные поблизости автомобили были защищены от огня.