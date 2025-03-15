ООН отмечает необходимость подготовки к вызовам будущего

Государства Глобального Юга сосредоточены на решении прошлых проблем, в то время как вызовы будущего остаются без должного внимания.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор по информационным технологиям, помощник Генерального секретаря ООН Бернардо Мариано в ходе панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Если не начать решать эти проблемы уже сейчас, то мир столкнется с двойным кризисом. Стремительное развитие технологий требует от правительств оперативного реагирования. К примеру, настоящий прорыв искусственного интеллекта (ИИ) произошел в 2022 году с появлением генеративных ИИ, таких как ChatGPT", - сказал он.

По его словам, прогресс в этой области идет с невероятной скоростью. От модели, эквивалентной 17-летнему студенту, мир движется к автономному искусственному интеллекту, способному решать сложнейшие задачи. Важно, чтобы государственный сектор был готов к этим изменениям. Бернардо Мариано подчеркнул, что ИИ обладает огромным потенциалом для общества: борьба с неравенством, защита детей, предотвращение преступлений, решение климатического кризиса, сохранение исчезающих языков.

"Однако, как и любая другая технология, искусственный интеллект имеет и темную сторону. Автономное оружие и другие возможные угрозы требуют особого внимания со стороны международного сообщества", - выделил он.