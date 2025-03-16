Дорожная полиция обратилась к водителям с серьезными проблемами со здоровьем

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям с серьезными проблемами со здоровьем.

Как сообщает Report, в обращении ГУДП с учетом увеличения числа аналогичных случаев еще раз призывает водителей с серьезными проблемами со здоровьем не садиться за руль.

В ведомстве просят водителей не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников движения.

Отметим, что вчера около 21:14 на 25-м км трассы Баку-Шамахы-Евлах в районе поселка Мушфигабад автомобиль марки Toyota Prius под управлением Фарида Исмаилова врезался в бетонное ограждение.

Водитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, ДТП произошло из-за проблем со здоровьем водителя.