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Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом - ОБНОВЛЕНО

Рустам Азимов17:00 - Сегодня
Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом - ОБНОВЛЕНО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко 16 марта прибыла в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, гостью встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Ахмедов, руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Полад Бюльбюльоглы и другие официальные лица.

Источник: АЗЕРТАДЖ

14:30

Делегация Совета Федерации, которую возглавила председатель СФ Валентина Матвиенко, отправилась с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента России.

«В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в Баку также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. Его проведут сопредседатели — первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Ахмедов.

Делегация состоит из главы международного комитета СФ Григория Карасина, главы оборонного комитета СФ Владимира Булавина, первого заместителя председателя научного комитета Ильяса Умаханова, первого замглавы социального комитета Жанны Чефрановой, первого замглавы экономического комитета Ивана Абрамова, депутатов Государственной думы и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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