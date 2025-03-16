Объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой с 18 по 23 марта в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, согласно желтому предупреждению, в Агстафе, Товузе, Гяндже, Гёйгёле, Газахе, Джейранчёле, Шамкире, Самухе, Гядабее, Нахчыванской АР, Бейлягане, Физули, Джебраиле, Губадлы, Агдаме, Имишли, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Сальяне, Сабирабаде, Билясуваре, Саатлы, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Мингячевире, Гаджигабуле, Шамахы, Исмаиллы, Огузе, Габале, Загатале, Балакене, Гахе, Шабране, Гусаре, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Агджабеди, Алтыагадже, Гёйчае, Агдаше, Евлахе, Тертере и Барде будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, скорость северо-западного ветра в Нефтчале, Дашкесане, Шеки, Гёранбое, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине и Зангилане достигает 20,8–28,4 м/с.

Отметим, что в Баку и на Абшеронском полуострове с 19 по 23 марта с перерывами ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с, что также соответствует оранжевому предупреждению.

Источник: АЗЕРТАДЖ