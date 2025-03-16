В Белграде полиция сделала последнее предупреждение перед силовым вмешательством

Полиция Сербии сделала последнее предупреждение перед силовым вмешательством и призывала участников протестных акций в Белграде прекратить провокации против сотрудников силовых органов республики.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой сербского МВД.

"Полиция делает последнее предупреждение, чтобы все нападения и провокации в отношении сотрудников полиции прекратились немедленно. В противном случае полиция в соответствии с законом будет вынуждена вмешаться и защитить своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС