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В Белграде полиция сделала последнее предупреждение перед силовым вмешательством

First News Media00:05 - Сегодня
В Белграде полиция сделала последнее предупреждение перед силовым вмешательством

Полиция Сербии сделала последнее предупреждение перед силовым вмешательством и призывала участников протестных акций в Белграде прекратить провокации против сотрудников силовых органов республики.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой сербского МВД.

"Полиция делает последнее предупреждение, чтобы все нападения и провокации в отношении сотрудников полиции прекратились немедленно. В противном случае полиция в соответствии с законом будет вынуждена вмешаться и защитить своих сотрудников", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС

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