Венгрия снова намерена заблокировать пакет военной помощи ЕС Украине

Главы МИД стран Евросоюза готовят пакет военной помощи Украине на сумму не менее €20 млрд, Венгрия выступит против таких планов.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по прибытии в Брюссель на совещание с коллегами из ЕС.

«В Брюсселе продолжает преобладать позиция в поддержку военных действий. На сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел готовится пакет финансовой помощи Украине в размере не менее €20 млрд. Мы не позволим втянуть себя в это и не допустим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков использовались для финансирования поставок оружия в Украину», - написал Сийярто в Facebook.

Как отметил министр, вместо этого Венгрия поддерживает «мирные» переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что «за последние три года надежда на мир никогда не была так близка, как сейчас, и поэтому намерение Брюсселя сделать мирные переговоры невозможными неприемлемо».

Источник: ТАСС