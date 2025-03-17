Как будут работать центры ASAN xidmət и ASAN kommunal в праздничные дни?

В связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, а также 29, 30 и 31 марта в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будут нерабочие дни.

Центры будут работать 25, 26, 27 и 28 марта, сообщает 1news.az со ссылкой на ASAN Radio

Отмечается, что центр ASAN xidmət №1 в Сумгайыте будет частично ограничивать свою деятельность до 7 апреля 2025 года в связи с необходимыми ремонтными и восстановительными работами. Информацию о графике работы данного центра в указанный период можно получить, перейдя по ссылке.