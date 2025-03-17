Сахиба Гафарова: Встречи между парламентами АР и РФ крайне важны для расширения взаимодействия

Проведение двусторонних встреч между парламентами Азербайджана и России имеет исключительно важное значение для расширения конструктивного взаимодействия.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на открытии 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Совета Федерации РФ, состоявшемся в Баку в понедельник.

«Деятельность Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству направлена на содействие развитию азербайджано-российского взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах. Хотелось бы особо отметить, что комиссия является реальным и действенным механизмом регулирования отношений между парламентами Азербайджана и России. У этого есть конкретные результаты. Деятельность комиссии способствует выработке совместных подходов к решению общих проблем и вносит вклад в укрепление доверия между двумя странами, тем самым развивая сотрудничество между нашими законодательными органами», - сказала С.Гафарова.