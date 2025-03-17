В Нахчыване будет создан геологический парк «Иландаг»

В Нахчыванской Автономной Республике впервые в прошлом году была подготовлена цифровая карта охотничьего хозяйства площадью 1649,3 гектара, расположенного в Шарурском и Кенгерлинском районах, и начаты работы по его документированию.

Кроме того, была повторно подготовлена цифровая карта будущего геологического парка «Иландаг», а также паспортизация объектов, расположенных в его пределах. Документы направлены в соответствующие учреждения для получения заключений. Для проведения документирования в соответствии с требованиями ЮНЕСКО проводится отбор донорской организации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Ханлар Мустафаев на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года.

Министр отметил, что Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики проведена работа по присвоению горе Алинджа статуса природного памятника республиканского значения. Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджана, выполнен осмотр территории, проведены необходимые измерительные работы, подготовлены план земельного устройства и паспорт памятника, а также заключен договор с землевладельцем о его охране. На входе в охраняемую территорию установлена информационная табличка.