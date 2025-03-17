Левон Мнацаканян: Мины производились в Армении и поставлялись в Карабах

17 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

На нынешнем судебном заседании прокуроры, защищающие государственное обвинение, представители потерпевших и их защитники задали вопросы обвиняемому Левону Мнацаканяну.

Обвиняемому были заданы вопросы о его функциях и задачах в составе преступного сообщества, насильственном захвате власти на некогда оккупированных Арменией суверенных территориях Азербайджана, в том числе о воинских формированиях в незаконном режиме, действовавшем под руководством и контролем Армении, и функционировании «армии», правилах прохождения военной службы, поставке оружия на оккупированные территории и его размещении, присвоении «званий» в «армии» незаконного режима, осуществлении «назначений» на «должности» и увольнении с «должности», утверждении «штатных единиц», выделении финансов, выплате «заработной платы» военнослужащим в Карабахе, проведении военных учений и сборов, решении вопросов ответственности военнослужащих, роли и участии в данных процессах Армении, ее государственных структур, вооруженных сил и высокопоставленных лиц.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, обвиняемый Л.Мнацаканян сообщил, что в 1992 году приступил к военной службе в Карабахе и 2 октября того же года получил ранение в боях, с 1993 по 2012 год продолжал военную службу в «армии» незаконного образования в различных должностях, после чего был назначен заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Армении. Обвиняемый сказал, что, будучи на этой должности, в 2015 году он был «назначен на должность министра обороны – командующего армией» незаконного режима, существовавшего на некогда оккупированных территориях. Он отметил, что Сейран Оганян, назначенный впоследствии министром обороны Армении, также сначала занимал различные «должности» в незаконном режиме. «А до «должностей» в Карабахе он являлся командиром батальона 366-го полка», - добавил Л.Мнацаканян.

Он признал, что решения о «назначениях» на высокие «должности» в «армии» незаконного режима принимались в Армении. «Назначение» по «должностям» в званиях подполковника и выше осуществлялось начальником генерального штаба вооруженных сил Армении, министром обороны и президентом. «Я же, как «командующий армией», мог назначать на «должности» в звании майора и ниже, а также мог присваивать звания не выше майора», - сообщил он.

Обвиняемый добавил, что финансовые вопросы в «армии» незаконного режима решались министерством обороны Армении, а обеспечение оружием и боеприпасами полностью осуществлялось вооруженными силами Армении. Далее он сказал: «У нас была служба снабжения. Эта служба принимала (оружие – ред.), после чего оно передавалось каждому подразделению. То есть обеспечение оружием и боеприпасами осуществлялось министерством обороны Армении.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Л.Мнацаканян сообщил, что на должность «министра обороны – командующего армией» незаконного режима его в июне 2015 года назначил тогдашний президент Армении Серж Саргсян.

Обвиняемый сказал, что сначала министр обороны Армении Сейран Оганян дал представление о «назначении» его на эту «должность», а С.Саргсян – утвердил.

По словам Л.Мнацаканяна, С.Саргсян принял его в связи с «назначением». «Во время встречи он сказал мне, что это – очень важная «должность», - добавил обвиняемый.

Напомним, что, согласно «официальной информации», обнародованной незаконным режимом в 2015 году, Л.Мнацаканян якобы был назначен на «должность» «министра обороны» тогдашним «президентом» Бако Саакяном.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, обвиняемый сообщил, что расследование военных преступлений, совершенных армянскими жителями и гражданами Республики Армения, проходившими службу на оккупированных территориях, проводилось военной полицией Армении, а предварительное следствие – военной прокуратурой Армении.

На вопрос о деятельности «Ханкендинского подразделения военной полиции Республики Армения» он ответил, что «такая организация существовала, потому что это было подразделение одной и той же армии».

Л.Мнацаканян тогда сообщил, что уголовные дела рассматривались в Сюникском военном суде, расположенном на территории Армении.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, обвиняемый подчеркнул, что, поскольку военная структура была единой, военные преступления, совершенные военнослужащими в период службы, независимо от того, были ли они совершены армянскими жителями на оккупированных территориях или гражданами Армении, расследовались и решались в том же статусе, что и аналогичные преступления в Армении.

Л.Мнацаканян сообщил, что ежегодно 7-8 тысяч военнослужащих-призывников из Армении отправлялись на срочную военную службу на оккупированные территории Азербайджана.

По его словам, два раза в год проводился «призыв в армию» и в ходе каждого «призыва» на оккупированные территории привозили 3500-4000 граждан Армении. Около 70 процентов служивших в «армии» незаконного режима были гражданами Армении, а остальные 30 процентов – армянскими жителями, проживающими на оккупированных территориях.

Далее обвиняемый заявил: «Во время службы между ними не делалось никаких различий, они находились под единым командованием и носили одну и ту же военную форму».

Он также сообщил, что армянские военнослужащие на оккупированных территориях и в Армении действовали в соответствии с единым уставом.

Отвечая на вопросы гособвинителя Вюсала Абдуллаева, Л.Мнацаканян рассказал о том, что однажды им привезли бинокль из-за рубежа: «Это был 2015 год или раньше, я точно не помню, бинокли и другие приборы привезли в Армению из Америки или еще откуда-то. Затем запретили привозить напрямую и это. Помощь собиралась на базе минобороны Армении, а затем распределялась».

Л.Мнацаканян сообщил, что на оккупированных территориях Азербайджана не было таких видов вооружения, как «Искендер-М», «Точка У» и «Смерч».

Кроме того, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Л.Мнацаканян заявил, что не видел это вооружение на оккупированных территориях, когда был «министром обороны» незаконного режима, до и после этого.

Он также ответил на вопросы прокуроров о том, кто отдал приказ о ракетном обстреле мирного населения в Гяндже, Барде и на других территориях, и сообщил, что приказ об открытии такого огня мог отдать начальник генерального штаба вооруженных сил Армении. На вопрос: «Если начальник генерального штаба мог отдавать приказы, то с кем он должен был согласовывать его в руководстве страны, прежде чем отдавать приказ?» Л.Мнацаканян ответил: «Во время войны начальник генерального штаба подчиняется одному человеку – руководителю страны».

На вопрос: «Когда вы говорите «руководителю страны», кто в Армении имеется в виду?» обвиняемый ответил: «Это премьер-министр Армении. Тогда начальником генерального штаба был Оник Гаспарян, а премьер-министром – Никол Пашинян».

По его словам, вероятность отклонения этих ракет от цели составляет около 5-10 метров. На вопрос прокурора: «Считаете ли вы, что убийства мирных жителей в Гяндже, Барде и на других территориях во время 44-дневной войны были результатом того, что ракеты отклонились от цели, или цели были выбраны намеренно?» он ответил следующее: «Если это произошло несколько раз, то понятно, что это. Один раз – случайность, несколько – не случайность... Я не знаю».

Л.Мнацаканян сказал, что за время его пребывания в «должности» «министра обороны» незаконного режима он не докладывал так называемому «президенту» ни о каких изменениях, реформах, событиях. «Могли быть общие контакты, но не более того. Я докладывал генеральному штабу вооруженных сил Армении», - отметил он.

Обвиняемый заявил, что во время Апрельских боев 2016 года он докладывал генеральному штабу вооруженных сил Армении, однако не предоставил никакой информации «руководству» незаконного режима в Карабахе.

По его словам, план развития и другие документы «армии» представлял начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, а утверждал руководитель Армении, а «президент» незаконного режима не имел никаких полномочий в этом вопросе.

В своих показаниях обвиняемый также признал, что во время 44-дневной войны 2020 года по поручению Араика Арутюняна входил в состав артиллерийского подразделения в зоне боевых действий в селе Талыш и в южном направлении. «Я пришел и сказал, что там царит беззаконие, бардак», – добавил он.

Признав также, что мины перебрасывались в Карабах из Армении, он сказал: «Противопехотные мины производились в Армении».

Затем были изучены документы, связанные с Левоном Мнацаканяном. Государственный обвинитель заявил, что изучение документов на армянском языке подтвердило показания Левона Мнацаканяна в суде.

Отвечая на вопросы, обвиняемый также сказал, что знал Рубена Варданяна примерно с 2005-2008 годов.

Судебный процесс продолжится 3 апреля. На очередном процессе обвиняемым будут заданы вопросы.

Отметим, что по фактам отдельных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашая Меликсета Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.