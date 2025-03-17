Sarı Qaya закрыли после проверки: Испорченные продукты и отсутствие гигиены - ФОТО

В расположенном в Хатаинском районе Баку, на Зыхском шоссе заведении общественного питания Sarı Qaya, принадлежащем физическому лицу Алиеву Яшару Вели оглу, сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана провели проверку.

Как сообщили в Агентстве, во время проверки были выявлены нарушения требований продовольственной безопасности.

В частности, в холодильниках, где хранились продукты питания, были нарушены условия хранения, приготовленные ранее горячие блюда разогревались и подавались клиентам, не проводились мониторинг и регистрация температурного режима в зоне обработки пищи, а также необходимые санитарные работы, холодильные полки подверглись коррозии, сотрудники не проходили медицинский осмотр и гигиеническое обучение и так далее.

Кроме того, были обнаружены мясо и рыбная продукция без ветеринарных документов, йогуртовые продукты неизвестного происхождения, полуфабрикаты и готовые блюда без указания даты производства. Образцы продукции изъяты для лабораторных исследований.

В отношении владельца заведения составлен административный протокол, деятельность объекта приостановлена.