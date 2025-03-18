 МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

First News Media16:17 - Сегодня
МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление офиса премьер-министра Армении о перестрелках на границе, в котором содержатся и другие обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в комментарии подчеркивается, что Азербайджан категорически отвергает заявление офиса премьер-министра Армении от 18 марта 2025 года, содержащее абсолютно необоснованные обвинения против Азербайджана, а также искажающее реальную ситуацию и факты перестрелок в приграничных районах.

«Прекращение зафиксированных Министерством обороны Азербайджана случаев открытия огня, а также явных провокаций армянских военнослужащих, запечатленных на видеозаписях, о которых осведомлена и армянская сторона, является необходимым условием для стабильности.

Вместо того чтобы демонстрировать добрую волю и прекратить подобные провокации, армянская сторона выдвигает абстрактные и практически невыполнимые предложения, не имеющие никакого основания, так же, как и во время почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией. Это напоминает предложения, которые выдвигали сопредседатели Минской группы», - отметил Гаджизаде.

В комментарии подчеркивается, что если правительство Армении, как заявляет офис премьер-министра, действительно руководствуется повесткой мира, то было бы уместно объяснить, каким образом массовая милитаризация, включая размещение наступательных вооружений в приграничных районах, соответствует этой повестке.

«Что касается якобы доброй воли Армении в завершении работы над текстом соглашения о мире и межгосударственных отношениях между двумя странами, то стоит напомнить, что, несмотря на то, что именно Азербайджан еще в начале 2022 года первым выступил с инициативой работы над мирным соглашением, Армения всеми возможными способами срывала этот процесс.

Следует также отметить, что, невзирая на многочисленные препятствия, созданные Арменией в ходе переговоров, включая отказ вывести оставшиеся силы с азербайджанских территорий и поддержку режима, который они там установили, именно благодаря усилиям и принятым мерам со стороны Азербайджана в процессе был достигнут этот прогресс», - подчеркнул официальный представитель МИД АР.

Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что Армения игнорирует давний призыв Азербайджана внести изменения в свою конституцию с целью окончательного отказа от территориальных претензий к Азербайджану, заявил он.

«Еще раз подчеркиваем принципиальную позицию Азербайджана: ключевым условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении для устранения территориальных претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Наряду с этим акцентируем необходимость официальной ликвидации устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур», - подчеркнул Гаджизаде.

В комментарии также отмечается, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, совершала агрессию против Азербайджана, незаконно размещала большую часть своей военной техники и вооружений на оккупированных азербайджанских территориях, скрывая их от международных механизмов контроля над вооружениями, не имеет морального права говорить об этих механизмах.

«Что касается вопроса открытия коммуникаций, то, несмотря на письменно зафиксированные и подписанные обязательства по открытию транспортных путей, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, Армения в течение четырех лет не выполнила эти обязательства.

Вместо этого с целью отвлечь внимание от процесса и своих обязательств армянская сторона выдвигает предложения по сложным, практически неосуществимым и не имеющим реального значения альтернативным маршрутам. Если Армения действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она не должна уклоняться от своих обязательств, а должна предпринять практические шаги в соответствии с новой реальностью в регионе», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Азербайджан продолжит свои мирные усилия во всех направлениях и будет решительно пресекать шаги, направленные против этого процесса, заключил А.Гаджизаде.

Поделиться:
254

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Политика

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с ...

Политика

Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ...

Политика

Оверчук: Россия работает с Азербайджаном и другими странами для развития коридора Север-Юг

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

Милли Меджлис поздравил Президента Азербайджана и первую леди с праздниками Новруз и Рамазан

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев: Конфликт в Карабахе - это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Советник президента США: Мы приветствуем согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Последние новости

Боевики в Сомали атаковали кортеж президента - ВИДЕО

Сегодня, 17:34

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Сегодня, 17:31

Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»

Сегодня, 17:28

Филипп Киркоров понес тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 17:26

В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО

Сегодня, 17:17

На одной из улиц Баку появилась полоса микромобильности

Сегодня, 17:14

В Баку температура достигла 32 градусов

Сегодня, 17:10

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Азербайджаном и Арменией, если будет запрос

Сегодня, 17:08

Оверчук: Россия работает с Азербайджаном и другими странами для развития коридора Север-Юг

Сегодня, 17:05

Birbank присоединился к проекту «Сдавай батарейки — сохраняй природу»

Сегодня, 16:38

Теперь каждый может использовать приложение XalqOnline!

Сегодня, 16:23

Скандал в Гусарской больнице: Пациентам выдавали просроченные лекарства

Сегодня, 16:21

В Баку в одном из известных ресторанов обнаружены просроченные продукты - ФОТО

Сегодня, 16:19

МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

Сегодня, 16:17

В эти дни в Азербайджане ухудшится погода: Температура понизится на 18 градусов

Сегодня, 16:16

Путин назвал условие для перемирия с Украиной

Сегодня, 16:14

«Хватит делить кольца и кастрюли»: Депутат предложил обязательный брачный договор

Сегодня, 16:12

Состоялось совещание по вопросу аварийных зданий на территории страны - ФОТО

Сегодня, 16:06

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Сегодня, 15:45

Талибы запретили женщинам вести эфиры на радио

Сегодня, 15:33
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,Сегодня, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25