МИД Азербайджана назвал главное условие для подписания мирного договора с Арменией

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление офиса премьер-министра Армении о перестрелках на границе, в котором содержатся и другие обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в комментарии подчеркивается, что Азербайджан категорически отвергает заявление офиса премьер-министра Армении от 18 марта 2025 года, содержащее абсолютно необоснованные обвинения против Азербайджана, а также искажающее реальную ситуацию и факты перестрелок в приграничных районах.

«Прекращение зафиксированных Министерством обороны Азербайджана случаев открытия огня, а также явных провокаций армянских военнослужащих, запечатленных на видеозаписях, о которых осведомлена и армянская сторона, является необходимым условием для стабильности.

Вместо того чтобы демонстрировать добрую волю и прекратить подобные провокации, армянская сторона выдвигает абстрактные и практически невыполнимые предложения, не имеющие никакого основания, так же, как и во время почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией. Это напоминает предложения, которые выдвигали сопредседатели Минской группы», - отметил Гаджизаде.

В комментарии подчеркивается, что если правительство Армении, как заявляет офис премьер-министра, действительно руководствуется повесткой мира, то было бы уместно объяснить, каким образом массовая милитаризация, включая размещение наступательных вооружений в приграничных районах, соответствует этой повестке.

«Что касается якобы доброй воли Армении в завершении работы над текстом соглашения о мире и межгосударственных отношениях между двумя странами, то стоит напомнить, что, несмотря на то, что именно Азербайджан еще в начале 2022 года первым выступил с инициативой работы над мирным соглашением, Армения всеми возможными способами срывала этот процесс.

Следует также отметить, что, невзирая на многочисленные препятствия, созданные Арменией в ходе переговоров, включая отказ вывести оставшиеся силы с азербайджанских территорий и поддержку режима, который они там установили, именно благодаря усилиям и принятым мерам со стороны Азербайджана в процессе был достигнут этот прогресс», - подчеркнул официальный представитель МИД АР.

Вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что Армения игнорирует давний призыв Азербайджана внести изменения в свою конституцию с целью окончательного отказа от территориальных претензий к Азербайджану, заявил он.

«Еще раз подчеркиваем принципиальную позицию Азербайджана: ключевым условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении для устранения территориальных претензий к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Наряду с этим акцентируем необходимость официальной ликвидации устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур», - подчеркнул Гаджизаде.

В комментарии также отмечается, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров и механизмов контроля над вооружениями, совершала агрессию против Азербайджана, незаконно размещала большую часть своей военной техники и вооружений на оккупированных азербайджанских территориях, скрывая их от международных механизмов контроля над вооружениями, не имеет морального права говорить об этих механизмах.

«Что касается вопроса открытия коммуникаций, то, несмотря на письменно зафиксированные и подписанные обязательства по открытию транспортных путей, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, Армения в течение четырех лет не выполнила эти обязательства.

Вместо этого с целью отвлечь внимание от процесса и своих обязательств армянская сторона выдвигает предложения по сложным, практически неосуществимым и не имеющим реального значения альтернативным маршрутам. Если Армения действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она не должна уклоняться от своих обязательств, а должна предпринять практические шаги в соответствии с новой реальностью в регионе», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Азербайджан продолжит свои мирные усилия во всех направлениях и будет решительно пресекать шаги, направленные против этого процесса, заключил А.Гаджизаде.