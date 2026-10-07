 Глава СГБ: Армении переданы сведения о 834 азербайджанцах, которых скрывали от международных организаций - ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Глава СГБ: Армении переданы сведения о 834 азербайджанцах, которых скрывали от международных организаций - ДОПОЛНЕНО

Редакция 1news10:29 - Сегодня
Глава СГБ: Армении переданы сведения о 834 азербайджанцах, которых скрывали от международных организаций - ДОПОЛНЕНО

Армения должна предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений.

Как сообщает 1news.az, об этом на проходящей в Азербайджане IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по лицам, пропавшим без вести, заявил начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев.

Он отметил, что Армения должна создать условия для открытия архивов и сбора показаний свидетелей.
«Это не только правовое обязательство и гуманитарная ответственность, но и практическое выражение приверженности миру. Информация, касающаяся судеб людей, не должна быть предметом политических условий», — подчеркнул Али Нагиев.

Начальник СГБ отметил, что подписание Совместной декларации в Вашингтоне 8 августа 2025 года и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стали важным шагом.

Предусмотренное в 9-й статье проекта мирного соглашения сотрудничество по вопросам пропавших без вести и случаев насильственных исчезновений демонстрирует важность гуманитарных вопросов в мирном процессе, добавил он.

Али Нагиев отметил, что сотрудничество в сфере обмена информацией, определения судеб пропавших без вести, поиска и возвращения останков, а также следственных мероприятий может укрепить взаимное доверие.

«Наши ожидания от сегодняшних дискуссий — это конкретные предложения: расширение доступа к надежным данным, применение современных технологий, подготовка специалистов и регулярное информирование семей», — заявил он.

Начальник СГБ добавил, что семьи пропавших без вести граждан должны быть уверены в том, что ни один пропавший без вести не забыт.

«Государственная комиссия продолжит мобилизовывать все свои возможности и расширять международное сотрудничество для прояснения их судьбы», — подчеркнул Али Нагиев.

***

Армении передан список 834 азербайджанцев, которые были взяты в плен и в заложники в ходе Первой Карабахской войны и, как сообщается, скрывались от международных организаций.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам, которая проводится в Азербайджане.

Он отметил, что с февраля 2025 года Государственная комиссия установила прямые контакты с соответствующей комиссией Армении, проводила встречи и обмен информацией.

«На основе различных источников и показаний свидетелей мы передали противоположной стороне список 834 наших граждан, которые были взяты в плен и в заложники в ходе Первой Карабахской войны и скрывались от международных организаций, в том числе подробную информацию о 104 людях», - сообщил Али Нагиев.

Глава СГБ отметил, что противоположной стороне также переданы сведения о 54 гражданах Азербайджана, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста.

«Из них тела 17 человек возвращены. Тела 33 человек, которые, как сообщается, скончались в местах содержания, не возвращены, а судьба 4 человек не раскрыта. Эти семьи до сих пор ждут ответа», - подчеркнул он.

Али Нагиев сообщил, что Азербайджан также предложил предоставить соответствующие образцы ДНК для идентификации останков, обнаруженных на освобожденных территориях и предположительно принадлежащих армянским военнослужащим.

По его словам, экспертизы, проведенные между ДНК-профилями 50 лиц армянского происхождения, которые считаются пропавшими без вести и данные о которых Армения предоставила в январе 2026 года, и обнаруженными останками, совпадений не выявили.

«Мы готовы к сотрудничеству для выяснения судьбы пропавших без вести с обеих сторон. Однако для достижения результата необходима точная и полная информация», - добавил начальник СГБ.

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