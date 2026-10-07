 Контрабанда на полмиллиона: в грузовике из Грузии нашли спрятанные лекарства | 1news.az | Новости
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Общество

Контрабанда на полмиллиона: в грузовике из Грузии нашли спрятанные лекарства

Фаига Мамедова09:11 - Сегодня
Контрабанда на полмиллиона: в грузовике из Грузии нашли спрятанные лекарства

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления, Главного таможенного управления города Баку и Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета, на территории страны были выявлены лекарственные средства, ввезенные контрабандным путем.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, грузовой автомобиль был задержан на таможенном посту «Красный Мост», после чего в транспортном средстве, прибывшем из Грузии в Азербайджан, был проведен таможенный досмотр.

В ходе досмотра среди лекарственных средств, официально импортируемых на территорию страны, было обнаружено в общей сложности 82 наименования незадекларированных таможенному органу лекарственных препаратов, спрятанных ухищренным способом.

Установлено, что стоимость выявленных лекарственных средств составляет 507 тысяч манатов.

По данному факту ведется разбирательство.

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