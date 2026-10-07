Ильхам Алиев: Ни один из наших пропавших без вести граждан не забыт

Азербайджан и впредь продолжит мобилизовывать все свои возможности с целью прояснения участи лиц, судьба которых остается неизвестной.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы лиц, пропавших без вести», сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что ни один из наших пропавших без вести граждан не забыт и определение их судьбы постоянно находится в центре внимания государства. «Оказывать всестороннюю поддержку и заботу каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией, делить их боль — наш нравственный долг», — подчеркивается в обращении.