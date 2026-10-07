Фариз Рзаев: Азербайджан передал останки более 2 тысяч армянских военнослужащих

Азербайджан передал Армении останки более 2 тысяч армянских военнослужащих.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции, проведенной в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Он отметил, что с ноября 2020 года Азербайджан вел поиски, несмотря на угрозы безопасности и минную опасность.

«В результате этого армянской стороне были переданы останки более 2 тысяч армянских военнослужащих. Это свидетельствует о нашей приверженности ответственному гуманитарному подходу и достойному отношению ко всем лицам, погибшим в ходе конфликта», - заявил Фариз Рзаев.

Заместитель министра отметил, что после Первой и Второй Карабахских войн пропали без вести более 4 тысяч граждан Азербайджана.

«Для тысяч семей эта неопределенность длилась годами, а то и десятилетиями. После освобождения азербайджанских территорий от оккупации был выявлен ряд мест захоронений, человеческие останки были исследованы, личности установлены, и они были достойно погребены. Вместе с тем судьба подавляющего большинства пропавших без вести до сих пор неизвестна», - подчеркнул он.

Фариз Рзаев заявил, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему делают полевые работы опасными.

По его словам, международное гуманитарное право возлагает на стороны обязательства по установлению судьбы пропавших без вести лиц.

«Право семей знать судьбу своих близких - не добровольный жест доброй воли. Обязательство проводить расследование и давать ответ сохраняет силу и спустя долгое время после завершения военных действий», - добавил заместитель министра.