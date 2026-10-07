Али Нагиев: В Азербайджане пропавшими без вести числятся 4010 человек

В результате военной агрессии в Азербайджане в качестве пропавших без вести зарегистрировано 4010 человек.

Как сообщает 1news.az, об этом на проходящей в Азербайджане IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по лицам, пропавшим без вести, заявил начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Али Нагиев.

Он сообщил, что по состоянию на 1 октября 2026 года из числа зарегистрированных в Государственной комиссии пропавших без вести лиц 4004 человека пропали без вести в Первой Карабахской войне, а 6 человек — в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

По словам Али Нагиева, 3228 пропавших без вести являются военнослужащими, а 782 — гражданскими лицами:

«Среди гражданских лиц — 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. Эти цифры показывают масштабы трагедии. Наша же задача — внести ясность в судьбу каждого человека».

Он отметил, что историческая победа, одержанная в Отечественной войне, и полное восстановление суверенитета в результате антитеррористических мероприятий 2023 года создали новые возможности для поисков пропавших без вести лиц.

«Государственная комиссия совместно с профильными структурами расширила работы по определению местонахождения могил, раскопкам, эксгумации и идентификации останков», — заявил А. Нагиев.