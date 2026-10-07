В Баку проходит IV Международная конференция по вопросу пропавших без вести

В Азербайджане в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести проходит IV Международная конференция.

Как сообщает 1news.az, на нынешней конференции обсуждаются укрепление доверия в решении вопроса пропавших без вести, развитие эффективных механизмов и практических путей решения.

Одно из основных направлений обсуждений - формирование и укрепление доверия между сторонами.

Цель конференции не ограничивается обсуждениями: она состоит в том, чтобы внести вклад в обеспечение права семей знать правду, в упрощение обмена информацией, а также в формирование устойчивых механизмов, служащих более широкому использованию судебно-медицинских, ДНК- и современных технологических возможностей.

В мероприятии участвуют представители государств и международных организаций, эксперты, семьи пропавших без вести и другие стороны. В рамках конференции обсуждаются пути превращения гуманитарного сотрудничества в конкретные результаты.