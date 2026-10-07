В Исмаиллы напали с ножом на жителя Баку
В Исмаиллинском районе произошло ножевое ранение.
Как сообщает Oxu.Az, житель города Баку Имам Багиров (1997 года рождения) был ранен ножом неизвестным лицом на одной из центральных улиц района. Он был госпитализирован в Исмаиллинскую районную центральную больницу и прооперирован.
По данному факту в Исмаиллинском районном отделе полиции начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по задержанию лица, совершившего преступление.
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