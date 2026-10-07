Radius посвящает коллекцию проекта «Живые легенды» 2026 года Гурбану Гурбанову

Radius представляет коллекцию проекта «Живые легенды» 2026 года, посвящённого выдающимся личностям, оставившим особый след в истории и общественной жизни нашей страны.

Коллекция 2026 года посвящена Гурбану Гурбанову, оставившему неизгладимый след в азербайджанском футболе и занявшему благодаря своим достижениям особое место в современной истории отечественного футбола.

Проект реализуется при поддержке футбольного клуба «Карабах». Специально для коллекции 2026 года Radius разработал футбольный мяч с особым дизайном и подписью Гурбана Гурбанова.

Этот мяч — не просто футбольный атрибут. Он является символом больших достижений азербайджанского футбола, ценностей, формировавшихся на протяжении многих лет, и чувства гордости, объединяющего миллионы болельщиков. Коллекция «Живые легенды» призвана сохранять эти ценности и передавать их будущим поколениям.

Специальные футбольные мячи, выпущенные ограниченным тиражом в рамках проекта, будут представлены клиентам Radius до конца ноября.

Гурбан Гурбанов стал первым героем коллекции 2026 года проекта «Живые легенды». В последующие годы Radius планирует продолжить проект новыми коллекциями, посвящёнными другим выдающимся личностям, оставившим особый след в истории и общественной жизни Азербайджана.

«Живые легенды»

Коллекция 2026 — Гурбан Гурбанов

Одна легенда. Одна подпись. Один след.