EBU прокомментировал отказ Чехии от участия в «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление в связи с решением Чехии отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2027», отметив финансовые трудности, с которыми сталкиваются общественные вещатели.

«Мы с сожалением отмечаем, что Česká televize не сможет принять участие в «Евровидении-2027» из-за финансового давления, с которым сталкивается. Мы понимаем, что вещателям приходится принимать непростые решения, и осознаем серьезность вызовов, стоящих перед многими нашими членами», - заявил директор «Евровидения» Мартин Грин в комментарии, опубликованном на официальном сайте конкурса.

По его словам, решение Чехии отражает более широкие финансовые проблемы общественных СМИ. Вещатели вынуждены работать в условиях ограниченных бюджетов и существенного сокращения расходов, в то время как издержки продолжают расти.

««Евровидение» является лишь частью общей картины, и каждый вещатель должен самостоятельно определять свои приоритеты», - подчеркивает М. Грин, отмечая, что EBU продолжает тесно сотрудничать со своими членами, оказывая поддержку общественным СМИ.

«Мы очень надеемся, что Česká televize вернется к участию в конкурсе, когда обстоятельства это позволят. Мы всегда будем рады его возвращению», - подытожил он.

Отметим, что Чехия пропустит международный песенный конкурс после участия в нем с 2015 года - напомним, что в 2026 году страну представлял Даниэль Жижка с песней «Crossroads».

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