Владимир Кличко заявил о продаже украшений Хейден Панеттьери и потребовал расследования

Бывший профессиональный боксер Владимир Кличко обратился в суд с дополнительным заявлением в рамках дела о временной опеке над наследством своей бывшей невесты, американской актрисы Хейден Панеттьери.

В.Кличко утверждает, что некоторые личные вещи актрисы, предположительно включая украшения, могли быть проданы в ломбард. Как сообщает журнал PEOPLE со ссылкой на судебные документы, В.Кличко просит предоставить ему полномочия для обращения в правоохранительные органы с целью расследования и возвращения имущества.

По утверждению спортсмена, вещи Х.Панеттьери мог продать человек, не являющийся членом ее семьи, но ранее связанный с актрисой. При этом ломбард отказался раскрывать информацию о предметах без обращения правоохранительных органов.

Отмечается, что Владимир Кличко опасается, что оставшееся имущество может быть продано или утрачено. Он подчеркивает, что это нанесет финансовый ущерб их 11-летней дочери Кайе, которая является единственной наследницей актрисы.

В сентябре В.Кличко уже обратился в суд с просьбой назначить его временным распорядителем наследственного имущества Х.Панеттьери. В предыдущем заявлении он также выразил обеспокоенность возможным несанкционированным доступом к дому актрисы и исчезновением ценных вещей.

Хейден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Она была помолвлена с Владимиром Кличко, а в 2014 году у пары родилась дочь Кайя.

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