Казахстан передаст России список граждан в зоне боевых действий

Министерство иностранных дел Казахстана намерено направить российской стороне список граждан республики, оказавшихся в зоне боевых действий. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время ведутся переговоры с Россией по вопросу их возвращения.

В МИД Казахстана отметили, что продолжают рассматривать обращения граждан республики, поступающие по данному вопросу. После завершения проверки сформированный список будет передан российской стороне.

«МИД поддерживает постоянное взаимодействие по данному вопросу с российской стороной на различных уровнях», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространились видеообращения граждан Казахстана, которые заявили, что их обманом вывезли в Россию под видом трудоустройства в охранных агентствах, а затем принудительно отправили в зону боевых действий в Украине. По их словам, в случае отказа им угрожали тюремным заключением.