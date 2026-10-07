Президент Азербайджана: Освобождение земель открыло новые возможности для поиска наших пропавших без вести граждан

Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне, и освобождение наших земель от оккупации открыли новые возможности для поиска наших пропавших без вести граждан.

Эта мысль отражена в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы лиц, пропавших без вести».

«Сегодня Государственная комиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, еще более расширив свою деятельность, осуществляет интенсивные меры в целях определения местонахождения пропавших без вести граждан и выявления массовых захоронений», - подчеркнул глава государства.