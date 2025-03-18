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В Баку в одном из известных ресторанов обнаружены просроченные продукты - ФОТО

Фаига Мамедова16:19 - Сегодня
В Баку в одном из известных ресторанов обнаружены просроченные продукты - ФОТО

В бакинском ресторане «Алатава» выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) провело проверку в принадлежащем физическому лицу Абиеву Роману Сафар оглу ресторане «Алатава», расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Ш.Мехтиева, 1054, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, передает 1news.az.

В частности, установлено, что в заведении предлагались к употреблению мясные продукты торговой марки «Бекон» с истекшим сроком годности. Также были обнаружены непригодные для употребления хлеб, молочные продукты и мясо перепелов без сопроводительных документов.

Кроме того, в ресторане не соблюдался температурный режим хранения продуктов, отсутствовал мониторинг температуры, нарушался принцип товарного соседства, персонал не проходил медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

По результатам проверки в отношении владельца ресторана был составлен административный протокол, принято решение об изъятии из оборота непригодных к употреблению продуктов. Владельцу выданы обязательные к исполнению указания по устранению нарушений.

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