Лейла Алиева посетила в Губе мечеть «Сакины ханым» - ФОТО

18 марта вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в ходе поездки в Губу посетила мечеть «Сакины ханым».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, имам мечети Гаджихамдулла Даниярлы проинформировал Лейлу Алиеву об этом храме.

Отмечалось, что мечеть «Сакины ханым» в городе Губа была построена в 1854 году супругой Аббасгулу ага Бакиханова Сакиной ханым для увековечения его памяти.

Историческая мечеть высотой 27 метров имеет форму прямоугольника. В 1930-х годах она была закрыта советской властью, а прилегающие к ней медресе и подсобные здания разрушены. Впоследствии мечеть использовалась в качестве склада. А позднее здесь функционировал швейный цех.

После восстановления Азербайджаном независимости это место вновь было передано в пользование как мечеть. Она капитально отремонтирована, построены помещения для омовения и другие подсобные здания.

В настоящее время мечеть «Сакины ханым» находится в государственной регистрации как исторический памятник республиканского значения.