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Ильхам Алиев: После Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан

First News Media21:35 - Сегодня
Ильхам Алиев: После Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан

В настоящее время войны, кровавые конфликты получают достаточно широкий размах в мире. Сейчас, в эпоху интернета, в период свободного доступа к информации, все всё знают, видят и могут отслеживать.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района.

«Мы видим, что отнюдь не каждая страна может обеспечить свои интересы, справедливые интересы, или борется за свою территориальную целостность, но не достигает результата, либо добивается небольшого военного успеха, но не может завоевать полную победу. То есть если мы просто посмотрим на происходящие в современном мире столкновения, конфликты, войны, если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан», - отметил глава государства.

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