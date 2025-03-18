В селе Суговушан Агдеринского района сдан в эксплуатацию жилой комплекс, жителям вручены ключи от квартир - ФОТО

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района, вручили жителям ключи от новых квартир.

Здесь глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Было сообщено, что в связи с переселением в село в целом проведена перепись 180 семей (591 человек). Комплекс, созданный на площади 2,3 гектара, состоит из 5 пятиэтажных жилых зданий, в которых в общей сложности 190 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир.

В здании полной средней школы на 144 ученических места, находившейся в непригодном состоянии, проведен капитальный ремонт. Кроме того, после реконструкции сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции «Суговушан-1» и «Суговушан-2» суммарной мощностью 7,8 мегаватт. В Суговушане реализован проект рекреационного комплекса. В комплексе площадью 6 гектаров проведен капитальный ремонт в 16 коттеджах и двухэтажном здании отеля.

Глава государства встретился и побеседовал с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Здравствуйте, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад вас видеть.

Жители: Добрый день. Добро пожаловать. Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: С праздником. Спасибо.

Жители: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. И вам добро пожаловать.

Жители: Добрых дней, Вам, Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, поздравляю вас с праздником.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Илахыр-чершенбе. Я разжег костер в селе Гасанриз, поздравляю вас с наступающим праздником Новруз.

Жители: И мы Вас поздравляем.

Президент Ильхам Алиев: Помню, в 2022 году я разжег новрузовский костер в селе Суговушан и тогда дал поручение создать условия для переселения сюда людей. Были построены эти дома, ваши прекрасные дома. Все построено с нуля, имеются все удобства. Рад, что первые жильцы уже заселяются в эти дома и будут жить здесь в комфорте.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Здесь есть все условия для проживания. Дома очень красивые, просторные и светлые. Природа естественным образом добавляет привлекательности этому региону. Жить рядом с прекрасным водохранилищем, конечно же, приятно. Поэтому здесь есть все возможности, чтобы хорошо и комфортно жить и работать, и я рад, что бывшие переселенцы уже размещаются в селе Суговушан.

Это село было освобождено от оккупантов в первую неделю Второй Карабахской войны. Это был один из наших первых значительных успехов, одна из наших военных побед. Как вы знаете, в течение 44 дней наша Армия, все наши Вооруженные силы шли только вперед. Освобождение каждого села, каждого поселка еще больше воодушевляло нашу Армию и весь наш народ. А освобождение от оккупантов крупного населенного пункта имело особое значение. Село Суговушан стало первым селом, освобожденным от оккупантов. Значение этого села этим не ограничивается. Как вам известно, оно имеет большое стратегическое значение. На всех позициях вокруг этого села и вокруг водохранилища были размещены незаконные вооруженные формирования и личный состав армии Армении. С военной точки зрения освобождение этого села от оккупантов требовало как большого героизма, так и самоотверженности. Наши военнослужащие выполнили эту почетную миссию, жертвуя своей жизнью, бросаясь под пули. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Жители: Аллах рехмет элясин.

Президент Ильхам Алиев: Память о них будет вечно жить в наших сердцах. Да ниспошлет Аллах всем нашим героям здоровья. Мы всегда ценим наших военнослужащих, сражавшихся за Родину и проявивших героизм. Благодаря героизму и отваге молодого поколения мы вернули наши земли и изгнали оккупантов с наших земель.

Конечно, это был долгий процесс. В первую очередь, надо было запустить процесс государственного строительства. Было создано сильное государство, и сегодня Азербайджан – одна из немногих в мире стран, способных проводить независимую политику. Конечно, должна была развиваться экономика, потому что нам никто не помогал. Нам и сегодня никто не помогает, мы в этом и не нуждаемся. Поэтому мы, опираясь на собственные силы, должны были создать экономический потенциал, чтобы иметь финансовые возможности. Нам нужно было создать сильную армию, и мы это сделали. Мы должны были оснащать нашу армию, мы сделали и это. Проводилась регулярная работа для повышения боеспособности нашей Армии. Конечно, воспитание молодого поколения. Мы воспитали патриотичную молодежь, привязанную к государству, народу. Спустя 30 лет они с честью выполнили свою историческую миссию и проявили подлинный героизм как во время Второй Карабахской войны, так и в ходе антитеррористической операции. Вы знаете, что нашу успешную операцию сейчас изучают во многих зарубежных вузах. В настоящее время войны, кровавые столкновения приобретают достаточно широкий размах в мире. Сейчас, в эпоху интернета, в период свободного доступа к информации, все всё знают, видят и могут отслеживать. Мы видим, что отнюдь не каждая страна может обеспечить свои интересы, справедливые интересы, или борется за свою территориальную целостность, но не достигает результата, либо добивается небольшого военного успеха, но не может завоевать полную победу. То есть если мы просто посмотрим на происходящие в современном мире столкновения, конфликты, войны, если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан. Эти войны либо оставались незавершенными, либо, не меняя своей сути, видоизменялись, переходили в другие формы. А наша Победа полная, и это демонстрирует как силу нашего государства, наших Вооруженных сил, так и волю нашего народа. И вы – люди, жившие в этом регионе, их наследники хорошо знаете, что во время оккупации враг построил такие мощные укрепления, что для их прорыва требовались и героизм, и профессионализм. Многие даже были уверены, что нам никогда не удастся прорвать эти оборонительные линии, потому что рельеф местности был на руку противнику, инженерные укрепления, которые они построили за многие годы, работали в их пользу. За ними стояли внешние силы, иностранные государства, прежде всего Минская группа ОБСЕ, которая получила мандат якобы для того, чтобы заниматься этим вопросом. Их главной целью было сделать этот конфликт вечным, держать наши земли под вечной оккупацией, создавать видимость, обманывать нас, путем бесконечных переговоров заставить принять эту реальность. Это была цель всех троих, все трое объединились здесь во имя одной цели. Хотя нынешние отношения между этими странами показывают, что это было очень редким явлением. То есть о чем это говорило? Все трое стояли за Арменией, все трое разными путями поддерживали Армению. Один давал оружие, другой оказывал политическую поддержку, третий предоставлял экономические привилегии. Вот против этого мы боролись, против этого вели войну. Когда началась Вторая Карабахская война, неизвестно было кто и как себя поведет. Я имею в виду крупные державы. Победа над врагом всего за 44 дня в столь тяжелой политической обстановке, при таком сложном рельефе, на таких мощно укрепленных территориях показывает силу нашего народа. Но даже тогда мы знали, уверен, вы тоже знали, весь народ знал, что это, как говорится, не полное завершение нашего дела. Поскольку по определенным причинам сепаратисты все еще сохраняли свои осиные гнезда на наших землях, в наш регион были введены миротворческие силы, что, как говорится, подбадривало сепаратистов. Они считали, что в такой ситуации сепаратизм будет продолжаться. Произошли и различные другие события. Однако они не учли одного: волю, решимость, мужество азербайджанского народа и государства, их уверенность в себе. Они не смогли этого просчитать. Полтора года назад однодневная антитеррористическая операция искоренила сепаратизм, и на этом вопрос завершился, с сепаратистами было покончено раз и навсегда.

А сегодня мы здесь отмечаем этот прекрасный праздник. Я поздравляю вас. Живите здесь счастливо. Вы этого заслуживаете. Вы долгие годы жили в страданиях, но отныне эти страдания остались в истории. Поздравляю вас.

Жители: Большое спасибо. Вы осуществили нашу мечту, пусть сбудется и Ваша мечта. Да хранит Аллах Ваших детей.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. А сейчас вручим ключи.

Х Х Х

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Х Х Х

Житель: Да исполнит Аллах Ваши желания.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Жительница: Мы очень рады. Я уехала отсюда, когда мне было 6 лет. Мы очень рады приветствовать Вас в нашем родном крае. Невозможно выразить словами нашу радость. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да дарует Он исцеления нашим гази.

Президент Ильхам Алиев: Аминь. Где вы жили в период оккупации?

Жительница: В поселке Шихарх.

Президент Ильхам Алиев: Вы помните те годы, когда были ребенком?

Жительница: Слава Всевышнему за эти дни.

Житель: Я тоже здесь родился, пошел в школу, в 1973 году. Я сам ветеран Первой Карабахской войны, участвовал в боях.

Президент Ильхам Алиев: Школа тоже полностью отремонтирована.

Житель: Да, отремонтирована на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев: Теперь здесь также будут созданы рабочие места. Эти места должны стать туристической зоной, иншаллах. Это прекрасные, живописные места, а водохранилище Суговушан – настоящее чудо.

Житель: Это творение нашего великого лидера.

Президент Ильхам Алиев: Да. В то время Гейдар Алиев был инициатором строительства и Суговушанского, и Сарсангского водохранилищ с тем, чтобы была решена проблема водоснабжения нескольких районов Азербайджана. Но ненавистный враг во время оккупации лишил нас и этой воды. Мы фактически не могли пользоваться этой водой, нам ее перекрывали, а потом, когда было не нужно, зимой пускали и все вокруг затапливало.

Житель: Да, летом тоже не давали.

Президент Ильхам Алиев: Летом тоже не давали. То есть посмотрите какая степень вражды. Как мы можем забыть это? Никогда. Я уже говорил это раньше и хочу повторить еще раз: мы никогда не забудем это зверство, это зло. Как можно забыть Ходжалинский геноцид? Мы отомстили на поле боя. В отличие от них, мы не совершали никаких недостойных действий против гражданского населения, мы мобилизовали свои силы только для того, чтобы уничтожить армию Армении. А сколько грязных деяний и военных преступлений они совершили против безоружных людей, женщин, детей и стариков. Те, кто когда-то угрожал нам, говоря: «Мы приедем в Баку на танках и будем пить чай в Баку», теперь отвечают перед судом. А я сказал, что и танки находятся в Баку, в Парке трофеев, и чай пьют там, где положено, и они ответят перед народом, перед законом.

Жители: Это все благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Вот это – справедливость, это торжество справедливости, и я об этом неоднократно говорил. В период оккупации у меня были десятки, может быть, сотни встреч с бывшими переселенцами как на открытии новых поселков, так и на различных мероприятиях. Мы никогда не теряли надежды, но я видел, что с каждым годом вера в справедливость во мне, в народе, как говорится, тает. Потому что справедливость должна была, как говорится, укрепить нашу позицию. Но справедливость торжествует тогда, когда у тебя есть воля, есть сила и есть право. Все эти факторы у нас были, поэтому мы одержали эту историческую Победу. Эта Победа, повторяю, не имела себе равных за последние десятилетия, не будет иметь и после. Посмотрите, сегодня в разных местах идут войны. Эти войны длятся долго и, как говорится, не приводят к реальным результатам. Наша Победа была полной, абсолютной, бесспорной, и человек, который когда-то сказал: «Карабах - это Армения», сегодня говорит: «Карабах – это Азербайджан!».

Жители: Карабах – это Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Не по своей воле. Благодаря «железному кулаку».

Жители: Да хранит Вас Аллах. Да хранит Аллах Ваших детей.

Жительница: Поздравляю Вас и Вашу семью с нашим национальным праздником, желаю долгих лет жизни, здоровья и успехов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. Идите сфотографируйтесь с Мехрибан ханым. Сначала давайте все сфотографируемся здесь, на фоне домов.

Была сделана фотография.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляем вас.

Жители: Счастливо, пусть Аллах хранит Ваших внуков. Спасибо.

Житель: Нас изгнали отсюда в 1991 году. Мы были одними из последних, кто покинул эти места.

Президент Ильхам Алиев: Еще в советское время. А кто изгнал?

Житель: Армяне.

Президент Ильхам Алиев: А советской армии не было?

Житель: Нет, советская армия была не на нашей стороне.

Другой житель: Приезжали генералы из Москвы и вели пропаганду.

Президент Ильхам Алиев: Вели пропаганду, чтобы изгнать вас отсюда.

Житель: Чтобы мы уехали, а армяне здесь закреплялись. Сколько нам ни говорили, мой отец не уезжал. Но в конце концов и он сказал: «Нет, это невозможно». Поэтому мы переехали в Тертер. 30 лет в Тертере вместе с нашим народом стояли на защите родной земли. Я был на войне, был ранен, являюсь ветераном. Я выполнил свой долг, сделав все, что было в моих силах. Но тогда наших сил было недостаточно. А сейчас, Слава Аллаху, все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Да, в то время у нас не было ни сил, ни оружия. Не было нормального, как говорится, патриотичного руководства.

Житель: Не было. Не было и никого, кто бы стоял за нами.

Президент Ильхам Алиев: Нет, они бросили народ на произвол судьбы, шла борьба за власть, за кресло. А мы теряли земли. Сдача города Шуша врагу была результатом борьбы за власть. Затем они пришли к власти. После этого они продали и оставшиеся земли. И Кяльбаджар, и другие.

Житель: Наша Армия в то время воевала, но сил не хватило. Потому что не было руководства, не хватило сил. Слава Всевышнему Аллаху за этот день, 27 сентября 2020 года Вы отдали приказ, и наша победоносная Армия сначала освободила Суговушан, а затем и весь Карабах.

Президент Ильхам Алиев: Да. Суговушан был освобожден 3 октября.

Житель: Причем рельеф здесь очень суровый.

Президент Ильхам Алиев: Даже в то время, после окончания Второй Карабахской войны, армяне сохраняли здесь некоторые позиции. Если посмотреть на водохранилище с той стороны, слева находились их посты. Затем мы насильно изгнали их оттуда, они не хотели уходить, потому что взять те места было очень трудно и это могло привести к большим потерям. Пожалуй, одним из самых сложных направлений было направление Талыш-Суговушан. Здесь было и много мин, и их мощных укреплений, и эти горы сами по себе являются укреплением.

Житель: Да, укреплением, мы находились в очень сложной позиции. Благодаря Вам, благодаря Вашему «железному кулаку» армяне получили по заслугам.

Житель: Да хранит Вас Аллах, пусть все Ваши планы претворятся в жизнь.

Другой житель: Я, как житель Суговушана, написал стихотворение.

Президент Ильхам Алиев: Да, читай.

Житель: (читает стихотворение).

Я сам написал, это слова, идущие от сердца.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Мы сразу же вернули историческое название Суговушана, и тогда же, после его освобождения, восстановили его историческое название. От тех прежних названий не осталось и следа.

Житель: Здесь не было ни одного моста. Есть один мост Гары, и мы проходили по нему с опаской. Пришел наш великий лидер, благодаря ему были построены те мосты, проложены оросительные каналы. Здесь была грунтовая дорога, асфальтированной дороги не было, он проложил и дорогу. Здесь есть села Дестегюль и Тепекенд. Дороги в эти села вообще не было, благодаря ему была проложена и эта дорога, построены мосты. То есть Суговушан - это в целом творение Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Да, верно. Справедливость теперь восторжествовала.

Житель: Уже 300 лет никто не возвращал земли. Кроме Вас. Поэтому мы искренне поздравляем Вас. От имени жителей Суговушана говорю: мы хотим видеть Вас не генералом, а маршалом. Еще раз поздравляю Вас, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо, еще раз поздравляю, здоровья вам, живите здесь счастливо. Спасибо.

Жители: Спасибо, большое спасибо, господин Президент. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Счастливо оставаться.

Жительницы: У нас сильный полководец, и мы всегда будем сильными. Да хранит Вас Аллах, вы искренние люди. Народ Вас любит, это действительно так.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Живите спокойно.

Жительница: Господин Президент, почаще приезжайте в Суговушан, иншаллах.

Мехрибан ханым Алиева: Иншаллах.

Х Х Х

Затем были сделаны фотографии на память.