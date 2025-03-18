Украина готова завершить конфликт в этом году

Украина по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии выражает готовность завершить конфликт в этом году.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе выступления на конференции «Диалог Райсина», проходящей в Нью-Дели.

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому», - подчеркнул он.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь, Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине.

Источник: Газета.Ru