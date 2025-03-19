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Главу МИД Германии выдвинули на пост председателя ГА ООН

First News Media15:42 - Сегодня
Главу МИД Германии выдвинули на пост председателя ГА ООН

Правительство Германии подтвердило выдвижение кандидатуры главы МИД Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает ТАСС, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Кабинет министров принял решение выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи», - сказал он.

Хебештрайт отметил, что предстоит процесс согласования кандидатуры в ООН, в июне ожидается ее избрание.

Сейчас пост главы ГА ООН занимает Филемон Янг из Камеруна

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