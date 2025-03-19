Госдолг Армении увеличился до $12, 8 млрд.

Государственный долг Армении на конец 2024 года составил 5 трлн. драмов, или 12, 8 млрд. долларов.

Об этом в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам во время обсуждения отчета о ходе реализации и итогах госбюджета за 2024 год заявил 19 марта министр финансов республики Ваге Ованнисян.

По словам министра, в сравнении с концом 2023 года государственный долг республики увеличился на 6, 2%, передают армянские СМИ.

При этом, соотношение налогов к ВВП, как отметил представитель правительства, составило 23, 6%, что ниже показателя 2023 года.

«Однако, стоит также отметить, что за последние 7 лет соотношение налогов к ВВП улучшилось на 2, 8%-х пункта — с 20, 8% до 23, 6%», - добавил министр.