Названа дата первого учебного дня после праздников

Определена дата возобновления учебного процесса после выходных в честь праздника Новруз.

Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, в соответствии с постановлением Кабинета Министров, в общеобразовательных учреждениях с шестидневной учебной неделей рабочими днями будут 26, 27 и 29 марта, передает 1news.az.

Для школ с пятидневной учебной неделей первый учебный день после праздничных выходных назначен на 1 апреля.